Bundesliga: Fans im Stadion? Experte spricht von "Russisch Roulette"

Der Pharmakologe Fritz Sörgel sieht in der viel diskutierten Rückkehr von Zuschauern in die Fußball-Stadien ein großes Risiko, sofern diese ohne wissenschaftliche Grundlage erfolgen sollte.

Das wäre "unverantwortlich", schrieb Sörgel in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung , vergleichbar mit "Russisch Roulette".

Er fordert deshalb im Vorfeld Untersuchungen in den Stadien mit gesunden Menschen, die Aufschluss über die mögliche Verbreitung des Coronavirus geben sollen. "So wie es für jedes Stadion ein Logbuch gibt, in dem alle Aspekte wie Sicherheit, Katastrophen- und Brandschutz niedergelegt sind, so muss eine Art 'Tröpfchen- und Aerosolplan' entstehen", so Sörgel.