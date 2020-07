Ligue-1: Farid El Melali wieder wegen Masturbations-Eklat vernommen

Wie Ouest-France berichtet, wurde der 22-Jährige erneut in Polizeigewahrsam genommen, weil er angeblich in der Öffentlichkeit masturbiert hat.

Die Anwältin El Melalis, Sandra Chirac Kollarik, sagte bei Ouest-France : "Farid El Melali wurde am Mittwochmorgen von der Polizei in Angers vernommen."

Offenbar keine aktuelle Handlung

Angers enttäuscht

Der Profi hatte anschließend von "geistig und körperlich sehr harten Tagen" geschrieben, sich aber auch entschuldigt: "Alles, was passiert ist, hat mich betroffen, aber es hat mich auch stärker und bewusster für die Werte und Prinzipien gemacht, die ich aufrechterhalten muss. Vielen Dank an alle, die in dieser schweren Zeit zu mir gehalten haben."