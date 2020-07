Basketball: NBA-Legende Pau Gasol wohl vor Rückkehr zum FC Barcelona

Wie das Portal HoopsHype berichtet, wird Gasol im Laufe dieses Sommers einen Einjahresvertrag bei seinem Heimatklub unterzeichnen. Bisher wurde der Vertrag noch nicht unterzeichnet, allerdings hatten Barca-Funktionäre in den vergangenen Tagen eine mögliche Gasol-Verpflichtung sehr begrüßt.

In der Vergangenheit hatte er immer wieder erklärt, dass er es sich gut vorstellen könne, seine Karriere in der Heimat zu beenden. In der NBA stand Gasol zuletzt bei den Portland Trail Blazers unter Vertrag, wurde aber im November 2019 ohne Einsatz entlassen.