Kai Havertz: Oliver Bierhoff sieht ihn bei Real - Chelsea Favorit

Kai Havertz könnte Bayer Leverkusen noch in diesem Sommer verlassen.

Chelsea heißer Kandidat für Havertz

Doch wo könnte Havertz, der in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2022 hat, landen?

Der Londoner Klub um Abwehrchef Antonio Rüdiger ist nach der in diesem Sommer auslaufenden Transfersperre gewillt, groß zu investieren.

Bierhoff sieht Havertz bei Real

Allerdings sind die Königlichen beispielsweise mit Isco oder Marco Asensio im offensiven Mittelfeld gut besetzt und haben die ausgeliehenen Talente Martin Odegaard und Takefusa Kubo in der Hinterhand.

Bayern entscheidet sich gegen Havertz-Kauf

Auch der FC Barcelona oder Manchester United sollen an Havertz interessiert sein, der FC Bayern wurde ebenfalls immer wieder mit dem Offensivspieler in Verbindung gebracht.

"Ich sage es ganz klar: Das wird uns finanziell in diesem Jahr nicht möglich sein", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge zuletzt bei SPORT1 .

Bayern sieht sich nicht in der Lage, eine Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich zu zahlen.

Leverkusen will Havertz halten

Rummenigge wünscht sich dennoch einen Verbleib des 21-Jährigen in der Bundesliga: "Das ist eine Entscheidung, die muss Bayer Leverkusen und der Spieler treffen. Wenn ich ehrlich bin, würde ich Rudi Völler auch wünschen, dass Havertz zumindest noch ein Jahr in Leverkusen bleibt. Denn wir haben Interesse an Konkurrenz."