Reitsport: Galopprennsport hofft auf staatliche Hilfen

Der Deutsche Bundestag hatte in der vergangenen Woche eine 200 Millionen Euro schwere Finanzhilfe für die großen Profiligen Handball, Eishockey, Basketball und Volleyball sowie weitere betroffene Vereine in kleineren Sportarten bewilligt.

Derby ohne Besucher

Der Galopprennsport veranstaltet seit dem 7. Mai wieder Rennen - allerdings ohne Zuschauer. Auch beim dreitägigen Derby-Meeting von Freitag bis Sonntag in Hamburg ( LIVE im Free-TV und im Livestream auf SPORT1.de und in der SPORT1 App) sind keine Besucher erlaubt.

Die Situation sei "äußerst dramatisch", so Vesper: "Wir haben ja zwei Monate lang gar keine Rennen durchführen können. Auch die Einnahmen von Deutscher Galopp, unserem Dachverband, hängen an den Abgaben der Rennvereine und der Besitzer. Wenn es keine Rennen gibt, haben wir auch keine Einnahmen. Aber Fixkosten bleiben natürlich. Wir sind also in einer schweren Krise."