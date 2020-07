NBA: Brooklyn Nets verpflichten wohl Jamal Crawford und Michael Beasley

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, sollen sich die Nets die Dienste von Jamal Crawford gesichert haben. Der 40-Jährige war in dieser Saison noch ohne Team und spielte in der vergangenen Saison bei den Phoenix Suns. Dort erzielte er in seinem letzten Spiel 51 Punkte und ist damit, laut ESPN, der älteste Spieler, der die 50-Punkte-Marke in einer Partie geknackt hat.