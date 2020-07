NFL: Raheem Mostert bittet um Trade bei San Francisco 49ers

Mit Colin Kaepernick rückt mit der Black-Lives-Matter-Bewegung derjenige in den Vordergrund, der wohl als erster auf großer Bühne auf Polizeigewalt gegen Afroamerikaner in den USA aufmerksam machte © Getty Images

Inmitten der angespannten politischen Lage im Land überkam nun sogar US-Präsident Donald Trump ein überraschender Sinneswandel. Er plädiert für ein Comeback von Kaepernick in der NFL. "Wenn er es verdient, sollte er, falls er die Spielfähigkeit hat", sagte Trump in einem Gespräch mit einem Journalisten der Sinclair-Mediengruppe © Imago

Roman coachte Kaepernick in dessen Blütezeit bei den San Francisco 49ers, als das Team in der Saison 2012 erstmals seit den 90er Jahren wieder den Super Bowl erreichte - und dort ausgerechnet gegen die Ravens verlor. Ob Kaepernick neben Robert Griffin III. als weiterer Backup für Jackson Sinn macht, steht auf einem anderen Blatt © Getty Images

ARIZONA CARDINALS: Das System von Headcoach Kliff Kingsbury könnte zu Kaepernick passen, der am College in Nevada einst eine "Air-Raid"-Variante spielte. Die Reads für den Spielmacher sind nicht zu kompliziert (immer eine Schwäche Kaepernicks) © Getty Images

Superstar Tom Brady ist weg, einen Quarterback haben die Patriots weder in der Free Agency noch im Draft geholt. Anstelle von "No Name" Jared Stidham, der in der NFL bislang nur als Rookie zu drei Mini-Einsätzen kam, oder zumindest als Alternative, wäre Kaepernick für die erfolgsverwöhnten Pats eine Variante © Getty Images