FC Chelsea: Wie Christian Pulisic sein Spiel auf ein neues Level hebt

Christian Pulisic hat die Corona-Pause dazu genutzt, sich in Form zu bringen. Der frühere BVB-Star ist aus der Blues-Elf nicht mehr wegzudenken - und bekommt reichlich Lob.

Es gibt aber auch einige Fußballer, für die die Unterbrechung genau zum richtigen Zeitpunkt kam - Christian Pulisic ist einer davon. Der frühere BVB-Stürmer machte sich die drei Monate lange Pause zunutze, um sich in eine beeindruckende Form zu bringen.

Mittlerweile darf sich Pulisic zum festen Kreis der Stammspieler zählen, nachdem er vor der Corona-Pause zumeist nur als Joker ins Spiel kam. Acht Tore und sechs Vorlagen sind sein Arbeitszeugnis in der laufenden Saison - doch erst seit dem Re-Start trumpfte er auf. Beim 3:2-Sieg gegen Crystal Palace am Dienstagabend erzielte der US-Amerikaner sein drittes Tor in fünf Spielen, sein Linksschuss schlug in die obere Ecke ein.

Lampard begeistert von Pulisic

Mit seinen Treffern hat der 21-Jährige dazu beigetragen, Chelsea im Kampf um die Champions-League-Plätze in eine gute Ausgangsposition zu schießen. Mit 60 Zählern hat die Lampard-Elf als Dritter zwei Punkte Vorsprung vor dem undankbaren Platz 5, den derzeit Manchester United innehat.

Dass Pulisic nicht sofort zündete, hatte verschiedene Ursachen. "Christian kam unter schwierigen Bedingungen zu uns, er hatte nicht wirklich eine Pause gehabt", erklärte Lampard. Zudem musste er in die großen Fußstapfen von Eden Hazard treten, der Chelsea Richtung Real Madrid verließ.

"Eden hatte sofort ein besonderes Talent darin, den Ball zu erhalten, eine gute Balance zu zeigen und Spieler aussteigen zu lassen", sagte der Blues-Coach. "Er zog viele Spieler auf sich zu, um Platz für andere zu schaffen." Pulisic hingegen sei "direkter in seinem Stil", so Lampard weiter.

"Es war sehr hart und frustrierend"

Zu seinem Leidwesen benötigte er einen langen Anlauf, um diesen Stil durchzusetzen. Nachdem er sich am Anfang auf der Ersatzbank wiederfand, schien ihm der Durchbruch im Oktober beim 4:2 in Burnley gelungen zu sein, als er einen Hattrick erzielte. Auch bei den folgenden Siegen gegen Watford und Crystal Palace traf Pulisic - doch es war eine trügerische Hoffnung.

Obwohl der FC Chelsea wegen einer FIFA-Sperre keine neuen Spieler auf dem Transfermarkt verpflichten durfte, haben die Blues einige ihrer Spieler wieder auf Leihbasis in die Welt geschickt, um Spielpraxis zu gewinnen © SPORT1-Montage: Veith Nurtsch/iStock/Getty Images

Mit den Neuzugängen Christian Pulisic und Mateo Kovacic gibt es aber zwei Ausnahmefälle: Der letztjährige Leihspieler von Real Madrid durfte fest verpflichtet werden, da die Kaufoption in Höhe von 45 Millionen Euro bereits 2018/19 ausgehandelt wurde © Getty Images

Pulisic durfte genauso wie der Kroate an die Stamford Bridge wechseln, da er bereits im Januar 2019 von Borussia Dortmund gekauft und umgehend zurückverliehen wurde © Getty Images

Von den letztjährigen Leihspielern machen in der laufenden Spielzeit Stürmer Tammy Abraham, Spielmacher Mason Mount und Abwehr-Juwel Fikayo Tomori mit starken Leistungen auf sich aufmerksam und sind fester Bestandteil der ersten Mannschaft © Getty Images

In Chelseas sogenannter Loan Army sind dennoch wieder einige prominente Namen zu finden – SPORT1 stellt die 15 Leihspieler vor und bewertet ihre Perspektiven bei den Blues: © Getty Images

TIEMOUE BAKAYOKO (AS MONACO): Der 25-Jährige hat seit seinem 40 Millionen Euro teuren Wechsel aus dem Fürstentum nie wirklich auf der Insel Fuß gefasst. Seit 2017 kam der defensive Mittelfeldspieler auf lediglich 43 Spiele für die Londoner. Nach seiner Leihe zum AC Mailand wurde Bakoyoko nun schon zum zweiten Mal verliehen. Monaco soll eine Kaufoption von 30 Millionen Euro ausgehandelt haben © Getty Images

DAVIDE ZAPPACOSTA (AS ROM): In zwei Spielzeiten kam der Rechtsverteidiger unter Antonio Conte und Maurizio Sarri zwar auf 52 Einsätze, doch Chelseas neuer Coach Frank Lampard plante nicht mehr mit dem 27 Jahre alten Italiener. Deshalb wurde Zappacosta erstmal an die Roma verliehen, wobei auch sein Vertrag bis 2022 verlängert wurde. 2017 überwiesen die Engländer für ihn noch 25 Millionen Euro an den FC Turin © Getty Images

VICTOR MOSES (FENERBAHCE ISTANBUL): In der vergangenen Saison verlor der Nigerianer unter Sarri seinen Stammplatz und kam nur vier Mal für Chelsea zum Einsatz. Im Januar 2019 folgte für den Rechtsaußen eine Leihe zu Fenerbahce Istanbul, wo er durchaus zu überzeugen wusste. Da sich im Sommer 2019 kein Käufer fand, nutzte Fener die Gelegenheit und lieh Moses erneut für ein Jahr aus - allerdings ohne Kaufoption © Getty Images

MARIO PASALIC (ATALANTA BERGAMO): 2014 kauften die Londoner den kroatischen Nationalspieler für 2,5 Millionen Euro von Hajduk Split. Doch bis heute hat der 24 Jahre alte gebürtige Mainzer noch nicht für Chelsea gespielt. Nach Leih-Stationen beim FC Elche, AS Monaco, AC Mailand sowie Spartak Moskau steht der zentrale Mittelfeldspieler zum zweiten Mal bei Atalanta Bergamo unter Vertrag. Im Anschluss an seine sechste Leihe können die Italiener Pasalic für 15 Millionen Euro fest verpflichten © Getty Images

KENEDY (FC GETAFE): Obwohl der linke Mittelfeldspieler in der Spielzeit 2018/19 bei seinem Leih-Klub Newcastle United überzeugen konnte, sahen die Magpies von einem Kauf ab. Jetzt wurde der 23-Jährige erneut verliehen, diesmal nach Spanien. Der FC Getafe sicherte sich für den Brasilianer eine Kaufoption © Getty Images

ETHAN AMPADU (RB LEIPZIG): Mit 17 Jahren gelang dem Waliser letztes Jahr der Durchbruch auf großer Bühne: Für Chelseas erste Mannschaft durfte der Defensiv-Allrounder fünf Mal auflaufen, sogar in der Europa League. Für Wales absolvierte er acht Länderspiele. In Leipzig soll der mittlerweile 18-Jährige nun Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln, doch seine Zukunft liegt ganz klar an der Stamford Bridge, denn RB bekam keine Kaufoption © Getty Images

DANNY DRINKWATER (FC BURNLEY): 37,9 Millionen Euro ließen sich die Blues 2017 den frischgebackenen englischen Meister und Nationalspieler kosten, doch seit seinem Wechsel von Leicester City zu Chelsea kam der zentrale Mittelfeldspieler nie wirklich zum Zug. Nur 23 Mal wurde Drinkwater seitdem eingesetzt. Burnley lieh den 29-Jährigen erstmal bis zum Januar 2020 aus © Getty Images

ABDUL RAHMAN BABA (RCD MALLORCA): Mit großen Erwartungen lockten die Blues 2015 den ghanaischen Linksverteidiger vom FC Augsburg auf die Insel und ließen 20 Millionen Euro für ihn springen. Seitdem kam der 25-Jährige aber nur auf 23 Pflichtspiele. Nach zwei Leihen zum FC Schalke 04 sowie nach Reims will Baba auf Mallorca endlich wieder zu alter Stärke zurückfinden, denn viele Verletzungen machten ihm zu schaffen © Getty Images

LEWIS BAKER (FORTUNA DÜSSELDORF): Der englische U21-Nationalspieler lief für Chelseas erste Mannschaft noch nie auf, durfte dagegen bei der Fortuna von vier Spielen drei Mal starten und unterstrich sein riesiges Potenzial. Für den 24-Jährigen haben die Düsseldorfer auch eine Kaufoption. Zuvor war der laufstarke, dynamische und torgefährliche zentrale Mittelfeldspieler sechs Mal verliehen © Getty Images

MATT MIAZGA (FC READING): Seit 2016 steht der amerikanische Innenverteidiger im Kader der Blues, kam aber bisher nur zu zwei Einsätzen. Mal wieder ist der 24-Jährige ausgeliehen - diesmal an Reading. Beim englischen Zweitligisten ist Miazga immerhin Stammspieler. Sein Vertrag bei Chelsea läuft 2022 aus © Getty Images

DANILO PANTIC (MOL FEHERVAR FC): Der serbische U21-Nationalspieler (links) wechselte 2015 ablösefrei von Partizan Belgrad an die Stamford Bridge. Zum Einsatz kam der 22-Jährige aber noch nie. Vielmehr wurde der zentrale Mittelfeldspieler immer wieder ausgeliehen. Seine neueste und vierte Leih-Station ist nun der ungarische Pokalsieger Fehervar © Getty Images

CHARLY MUSONDA JR. (VITESSE ARNHEIM): Der 22 Jahre alte Spielmacher kam 2012 aus der Jugend des RSC Anderlecht in die Nachwuchsakademie von Chelsea. Seitdem wurde der belgische U21-Nationalspieler an Betis Sevilla, Celtic Glasgow und nun an Arnheim verliehen. Zahlreiche Verletzungen verhinderten Musondas Durchbruch, obgleich ihm viel Talent bescheinigt wurde © Getty Images

LUCAS PIAZON (RIO AVE FC): 7,5 Millionen Euro überwiesen die Blues 2012 für den Offensiv-Künstler an den FC Sao Paulo. Auf der Insel konnte sich der Brasilianer allerdings nie behaupten. Der 25-Jährige darf sich nach seinen Leih-Stationen (Malaga, Arnheim, Frankfurt, Reading, Fulham und Verona) nun in der Liga Nos bei Rio Ave beweisen, denn bei Chelsea hat Piazon keine Zukunft © Getty Images

NATHAN (CLUB ATLETICO MINEIRO): Der 23-Jährige versucht nochmal einen letzten Anlauf in seiner brasilianischen Heimat und ist bis Januar 2020 an Atletico Mineiro verliehen. Im kommenden Sommer läuft sein Vertrag bei Chelsea aus. Seine Leihen in Arnheim, Amiens und Belenense waren für den Linksaußen weniger von Erfolg gekrönt © Getty Images