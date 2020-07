Claudio Pizarro spricht über seine Zukunft nach Karriereende

Der mittlerweile 41-Jährige tat dies in Bremen auf einer Pressekonferenz, wo er noch einmal die vergangenen beiden Jahrzehnte Revue passieren ließ. "Es hat sehr gute und sehr schlechte Momente gegeben", fasste Pizarro zusammen, "aber mehr gute als schlechte. Ich bin sehr zufrieden, was ich im Fußball erreicht habe. Jetzt werde ich die Zeit haben, das im Rückblick zu genießen."

Mit Abstand die meisten Jahre verbrachte "Piza" beim FC Bayern und bei Werder Bremen. Auf die Frage, in welcher Stadt er lieber ein Pizarro-Denkmal hätte, sagte der Stürmer mit einem Augenzwinkern. "Ein Denkmal könnte man doch in beiden Städten aufbauen, das wäre schön."

Ewiger Claudio: Meilensteine in Pizarros großer Karriere

Was Pizarro nach seiner aktiven Karriere erwartet, das weiß er selbst noch nicht genau. "Ich habe meine Karriere viele Jahre verlängert. Jetzt werde ich die Zeit mit meiner Familie genießen und in Ruhe überlegen, was nun kommen soll."