Missbrauchsvorwürfe gegen British Gymnastics: Untersuchung eingeleitet

"Die Verhaltensweisen, von denen wir in den letzten Tagen gehört haben, stehen in völligem Widerspruch zu unseren Standards und haben in unserem Sport keinen Platz", teilte British Gymnastics am Mittwoch mit: "Es gibt für das britische Turnen nichts Wichtigeres als das Wohlergehen unserer Turnerinnen und Turner. Wir werden uns bemühen, eine Kultur zu schaffen, in der die Menschen das Gefühl haben, dass sie ihre Bedenken vorbringen können."