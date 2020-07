Süper Lig: Antalyasport ohne Lukas Podolski Remis gegen Trabzonspor

Podolski hatte sich am Wochenende beim 0:2 gegen Basaksehir am Oberschenkel verletzt, nach Angaben des Vereins wird er "drei bis vier Wochen" fehlen. Die Saison endet am 26. Juli. Vor der Niederlage gegen Basaksehir hatte Antalyaspor elf Ligaspiele in Folge nicht verloren.