RB Leipzig leiht Benjamin Henrichs von AS Monaco mit Kaufoption aus

Henrichs: Einer der spannendsten Klubs

Henrichs wechselte 2018 für 20 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Monaco und kam für die Monegassen auf 35 Ligaeinsätze (1 Tor). Sein Vertrag läuft noch bis 2023. "Nach zwei interessanten Jahren in Frankreich bin ich sehr happy, wieder in der Bundesliga zu sein. RB Leipzig zählt für mich zu den spannendsten Klubs in Deutschland und auch in Europa", erklärte der Außenverteidiger.