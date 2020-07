Alexander Zverev spielt nicht in Berlin - Zusammenarbeit mit David Ferrer

Alexander Zverev verzichtet trotz einer Zusage auf eine Teilnahme am Turnier in Berlin. Er verkündet zudem eine Zusammenarbeit mit David Ferrer.

"Ich habe geplant, in diesem Monat in Berlin zu spielen, aber habe die Entscheidung getroffen, mit meinem Team zu trainieren und aktuell keine organisierten Veranstaltungen zu spielen", teilte Zverev in seiner Instagram-Story mit.

Deutschlands Topspieler sollte Zugpferd des von Edwin Weindorfer organisierten Events im Steffi-Graf-Stadion und in einem Hangar des Flughafens Tempelhof sein. Allerdings hatte Weindorfer trotz eines Vertrags bereits Zweifel an Zverevs Teilnahme geäußert - und diesen zuletzt kritisiert.

Zverev habe "nicht nur einen Fehler gemacht, sondern zwei", hatte Weindorfer der Süddeutschen Zeitung in der vergangenen Woche gesagt. Er bezog sich damit auf Zverevs Verhalten während der vieldiskutierten Adria Tour und in einem Video, das ihn kurz danach bei einer ausgelassenen Party zeigte.

In Berlin sei "so etwas ausgeschlossen", hatte Weindorfer hinzugefügt: "Hier sind ganz klare Verhaltensregeln." Wie diese aussehen, daran ließ er keinen Zweifel: "Bei uns herrscht Zero Tolerance. Wenn sich ein Spieler hier danebenbenimmt und glaubt, er kann in dieser Woche Party machen, wird dieser Spieler von uns eliminiert."