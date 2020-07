50.000 US-Dollar Preisgeld - Das WePlay! VALORANT Invitational

Nach dem Release ist vor dem eSports. Valorant kommt allmählich in Fahrt. Noch gibt es zwar kein offizielles Ligensystem, aber die ersten größeren Turniere starten.

Im Rahmen der Ignition Series, der ersten Saison in Valorant, veranstaltet WePlay! Esports ein erstes großes Turnier. Eingeladen sind hochwertige Gäste.

Zwei rücken nach

Die Veranstalter freuen sich in der offiziellen Bekanntmachung offenkundig über diese Gelegenheit.

"Wir verfolgen Valorant seit dessen Ankündigung und freuen uns jetzt über die Chance, uns selbst in dem Titel zu engagieren.", so Eugene "Hitras" Shepelev, Lead Esports Manager bei WePlay! Esports. "Wie üblich wollen wir das Event dramatisch, besonders und unvergesslich machen. Wir hoffen, dass Valorant und der WePlay! Esports Stil zusammenpassen und unseren üblichen Zuschauer Spaß an dem neuen Spiel haben."