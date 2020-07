Joshua Kimmich freut sich auf Sané und fordert Gier für Champions League

Joshua Kimmich erklärt, was der FC Bayern seinen Konkurrenten in dieser Saison voraushatte. Der Mittelfeldspieler freut sich zudem auf Leroy Sané.

Kimmich: Wollten es mehr als Dortmund

So auch beim direkten Duell mit dem BVB, das Bayern dank eines Kimmich-Treffers mit 1:0 gewann. "In diesem Spiel war es nicht so, dass wir qualitativ besser waren als der BVB. Am Ende hatte ich aber auf dem Platz nie das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren werden. Im Gegenteil - ich hatte immer den Glauben, dass wir es den Tick mehr wollen als Dortmund."