BVB schlug FC Bayern 2012 mit 5:2 - Sebastian Kehl blickt zurück

Im DFB-Pokalfinale 2012 fertigt der BVB den FC Bayern mit 5:2 ab. Sebastian Kehl erinnert sich an ein grandioses Spiel - und eine überraschende Lahm-Aussage.

In der Bundesliga musste sich Dortmund mit der Vizemeisterschaft begnügen, im DFB-Pokal schied die Borussia vorzeitig aus, während Bayern das Finale gewann.

Vor acht Jahren sah es allerdings anders aus. Im Jahr 2012 gewann Dortmund erstmals das Double - und schlug im Pokalfinale den FC Bayern mit 5:2. "Wir haben Bayern München damals in einem denkwürdigen Finale gedemütigt", sagte der damalige Kapitän Sebastian Kehl in der Sport Bild .

Drei Wochen zuvor hatte der BVB die Meisterschaft geholt und auf dem Weg dahin bereits zwei Mal die Bayern geschlagen. "Wir strotzten nur so vor Selbstvertrauen", erklärte der heutige Lizenzspielerchef.

BVB schmunzelte über Lahm

Kehl glaubt, "in Philipps Aussage steckte eine Menge Frust über das, was den Bayern in diesen zwei Jahren von 2010 bis 2012 sportlich widerfahren ist".