Lazio Rom: Patric beißt Lecce-Gegenspieler Giulio Donat in den Arm

Lazio-Verteidiger Patric hat mit einer Beiß-Attacke in der Serie A für einen Skandal gesorgt © imago

Lazio Roms Verteidiger Patric leistet sich gegen Lecce einen üblem Blackout und sieht Rot. Die Szene weckt Erinnerungen an Barca-Star Suárez während der WM 2014.

Unglaubliche Szenen in der Serie A - und Erinnerungen an Luis Suárez und dessen Eklat bei der WM.

Während der Schlussphase in der Partie zwischen US Lecce und Lazio Rom (2:1) hat Lazio-Verteidiger Patric seinem Gegenspieler Giulio Donati von hinten in den linken Oberarm gebissen.