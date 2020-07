NFL: Eagles-Star DeSean Jackson sorgt mit Hitler-Zitat für Ärger

Der nächste politische Vorfall in der NFL! Nach dem Wirbel um Drew Brees und dem neu entfachten Namensstreit um die Washington Redskins sorgte Wide Receiver DeSean Jackson mit geposteten Hitler-Zitaten für einen Skandal. Außerdem drückte er Bewunderung für Louis Farrakhan, den fragwürdigen Anführer der afroamerikanischen Religionsgruppe "Nation of Islam", aus.

Eagles wollen "geeignete Maßnahmen" ergreifen

Am Dienstag meldeten sich die Eagles wegen der Beträge zu Wort. Die Franchise grenzte sich klar von Jacksons Aussagen ab. Die Posts seien "beleidigend, schädlich und absolut entsetzlich" heißt es in einer Stellungnahme. Das Team werde zudem "geeignete Maßnahmen" ergreifen.

Was die Sache noch etwas brisanter macht: Sowohl Teambesitzer Jeffrey Lurie als auch Geschäftsführer Howie Roseman sind jüdischen Glaubens. "Wir haben mit DeSean Jackson über seine Social-Media-Posts gesprochen", so die Eagles in der Erklärung. "Ungeachtet seiner Absichten waren die Botschaften, die er teilte, beleidigend, schädlich und absolut entsetzlich. Sie haben keinen Platz in unserer Gesellschaft und werden von der Organisation weder geduldet noch in irgendeiner Weise unterstützt."