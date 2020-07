2. Bundesliga, Relegation: Nürnberg besiegt Ingolstadt im Hinspiel

Ein Jahr nach dem Abstieg aus der Bundesliga gewann der Club das Relegations-Hinspiel gegen den FC Ingolstadt nach zwei Treffern des Mittelfeldspielers (22., 45.) mit 2:0 (2:0) und hat damit eine gute Ausgangsposition, um den Absturz in die 3. Liga zu verhindern.

"Es war ein guter Zeitpunkt, um zwei Tore zu machen. Ich bin glücklich", sagte der Matchwinner im ZDF. Das Rückspiel findet am Samstag (18.15 Uhr im LIVETICKER) statt. Der neunmalige deutsche Meister war in seiner 120-jährigen Vereinsgeschichte nur in der Saison 1996/1997 drittklassig gewesen.