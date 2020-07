Michael Johnson: Absturz von Mega-Talent beim Manchester City

Einer, der mit dem Trubel um seine Person nie klar kam, ist Michael Johnson. Der heute 32 Jahre alte Brite war einst ein vielversprechender Youngster in den Diensten von Manchester City. Im Alter von 19 Jahren sahen nicht wenige Trainer und Experten sogar einen kommenden Weltstar in dem offensiven Mittelfeldspieler.

So zum Beispiel der ehemalige englische Nationaltrainer Sven Göran Eriksson. Er bezeichnete Johnson damals als den "komplettesten jungen Spieler, den ich je gesehen habe." Laut Ex-Teamkollege Didi Hamann war Johnson in jungen Jahren sogar besser als Steven Gerrard und Michael Ballack zu Beginn ihrer großen Karrieren.

"Habe versucht, meinen Gefühlen zu entkommen"

Doch Johnson legte nach seinem Premier-League Debüt 2006 nicht die erwartete Laufbahn hin, das Schicksal hielt einen völlig anderen Weg für ihn parat. Mehrere schwere Verletzungen, Depressionen und Alkohol-Probleme pflasterten seinen Weg, ehe er dem Fußball Ende 2012 mit 24 Jahren den Rücken zuwandte. Wenig später sagte er: "Ich wäre dankbar, wenn man mich jetzt für den Rest meines Lebens in Ruhe lassen würde." Seitdem ist es ruhig geworden um den Ex-Kicker, der immerhin 37 Spiele in der Premier League absolvierte.

Ihm sei bewusst, dass er damit in der Öffentlichkeit ein schlechtes Bild abgegeben habe. Nicht selten wurde er in diversen Nachtklubs gesehen und fotografiert. "Vielleicht haben die Leute gedacht: 'Er schert sich einen Dreck', er hat diese Art von Einstellung. Aber es war umgekehrt. So ist das mit Depressionen. Wenn du in dieser Denkweise feststeckst, versuchst du alles, damit du dich besser fühlst."