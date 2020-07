easyCredit BBL: Danilo Barthel über das Finalturnier und seine Zukunft

Die easyCredit BBL wollte sich dem nicht anschließen. Mit einer menge Mut und einem ausgeklügelten Hygienekonzept ermittelten schließlich Ende Juni zehn Mannschaften in einem Finalturnier in München den Deutschen Meister der Saison 2019/20.

Positive Erfahrungen aus Finalturnier

Bayern-Kapitän Danilo Barthel hat trotz des sportlich enttäuschenden Abschneidens positive Aspekte aus dem Turnier mitgenommen. "Es war eine spezielle und interessante Erfahrung. Im Rückblick bin ich froh, Teil dieser Erfahrung zu sein, auch wenn es nicht so erfolgreich für uns als Mannschaft und Verein war. Es war glaube ich eine positive Sache für den Sport und für den Basketball, sodass man sagen kann, dass es so rundum gelungen war", sagte er im Podcast "SPORT1 Corona Update".

Barthels Vertrag beim FC Bayern Basketball ist ausgelaufen. Ob der 28 Jahre alte Nationalspieler weiter in München spielen wird, steht noch nicht fest. Wie so vieles beim FC Bayern.

Barthel: "Fühle mich in München wohl"

Er selbst kann sich einen Verbleib in der bayerischen Landeshauptstadt gut vorstellen. "Man muss alles abwarten, was in den nächsten Wochen passiert. Ich habe immer betont, dass ich mich in München wohlfühle. Ich sehe das Potential des Standorts und des Vereins, sowie das Potential der Basketballbranche hier. Der Rest wird sich zeigen", sagte er.