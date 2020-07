Rafael Nadal sagt für Madrid zu - Teilnahme an US Open fraglich

Anzeige

US Open? Rafael Nadal entscheidet sich auf jeden Fall für Madrid © Getty Images

Rafael Nadal wird bei den Madrid Open an den Start gehen - was eine Teilnahme an den US Open immer unwahrscheinlicher erscheinen lässt.

Spielt Tennis-Superstar Rafael Nadal die US Open oder verzichtet er in diesem Jahr? Mit seiner Zusage für die Madrid Open nehmen die Zweifel zu, ob der 34-jährige Spanier in New York seinen Titel verteidigt.

Das Event in der spanischen Hauptstadt beginnt am 14. September - einen Tag nach dem Finale der US Open.

Madrids Turnierdirektor Feliciano Lopez berichtete am Dienstag bei Twitter von Nadals Zusage. Die Nummer zwei der Welt antwortete: "Wir sehen uns im September in Madrid."

Das Turnier dient auch als Vorbereitung für die French Open in Paris, die am 27. September beginnen werden.

Nadal hat das wichtigste Sandplatz-Event der Welt bereits zwölf Mal gewonnen. Mit einem Triumph in diesem Jahr könnte er nach Grand-Slam-Erfolgen mit Rekordhalter Roger Federer (20 Titel) gleichziehen.