TSV 1860 München: Löwen kehren zu Nike zurück

Wie der Klub aus der 3. Liga am Dienstag bekannt gab, werden die Löwen zukünftig in Nike-Trikots auflaufen.

Trikot als Hommage an München

Ismaik glaubt: "Für viele Fans wird der Name Nike - neben seiner Attraktivität - große Erinnerungen wecken, schließlich haben die Löwen in einer Nike-Kollektion in den 90er Jahren ihren beispiellosen sportlichen Aufstieg bis in den Europapokal geschafft."