Braunschweig: Dennis Schröder holt Oliver Braun als Geschäftsführer

"Mit Oliver Braun ist es uns gelungen, eine Person als Geschäftsführer zurück in unser Boot zu holen, die mit uns die Vision teilt, eine von der NBA inspirierte Struktur in unser Braunschweiger Team zu bringen", sagte Schröder. Braun habe bereits "an meinem Buyout (Verkauf, d. Red.) an die Atlanta Hawks mitgewirkt, und genau solche erfahrenen Leute brauchen wir bei uns".