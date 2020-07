Manchester City: Wird Jayden Braaf Nachfolger von Leroy Sané bei Guardiola?

Braaf überzeugt in City-Reserve

Vielmehr könnte ein Niederländer die Sané-Lücke schließen. Sein Name: Jayden Braaf. Der 17-Jährige wurde erst kürzlich zu Citys Spieler der Saison in der U23 gewählt. Für die Reservemannschaft der Citizens erzielte Braaf in der Premier League 2 neun Treffer in 16 Einsätzen. Auch in der UEFA Youth League war er im Einsatz.