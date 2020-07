Oliver Bierhoff pocht auf Recht des DFB und will mit Bayern reden

Oliver Bierhoff bezieht in der Belastungsdebatte in Bezug auf die kommenden Länderspiele Anfang September klar Stellung und stärkt Joachim Löw den Rücken.

Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff pocht in der Belastungsdebatte mit Bayern München auf das Recht von Bundestrainer Jochim Löw, seine verjüngte Auswahl für die EURO 2021 einzuspielen.

"Wir wollen alle eine erfolgreiche Nationalmannschaft, eine erfolgreiche EM - sowas wie bei der Weltmeisterschaft wollen wir alle nicht wieder erleben", betonte Bierhoff beim Baustellenrundgang der DFB-Akademie am Dienstag in Frankfurt/Main.

Bierhoff: "Verfolgen klar unser Ziel"

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) habe zuletzt "in vielen Punkten zurückgesteckt", meinte der 52-Jährige und erwarte nun Unterstützung seitens der Vereine: "Jogi Löw muss da jetzt eine sehr junge Mannschaft formen, das bedeutet, dass die häufig zusammen ist und spielen kann. Wir wollen eine starke EM spielen und etwas Neues aufbauen. Dazu brauchen wir die Profis."

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Outfit für die Europameisterschaft 2020 vorgestellt © adidas

Bei dem Turnier in mehreren Ländern werden Ilkay Gündogan und Co. in weißen Shirts mit dünnen schwarzen Querstreifen auflaufen © adidas

Die adidas-Trikots kommen zudem mit den Nationalfarben Schwarz, Rot, und Gold am Ärmel daher © adidas

Im Vergleich zu den wenig Glück bringenden WM-Trikots 2018 ist die Schrift auf dem Rücken wieder klarer © adidas

SPORT1 zeigt das DFB-Trikot im Wandel der Zeit © SPORT1-Montage: Knigge/Tirl/Imago/adidas

Rückblick: Mit diesem Ausweichtrikot lief das DFB-Team bei der WM-Blamage in Russland auf - im Retro-Look gehalten © adidas

Das grüne Outfit erinnert an das Trikot aus dem Halbfinale der WM 1990, als die deutsche Mannschaft nach einem packenden Krimi gegen England ins Finale einzog und später den Titel holte © adidas

Zum Vergleich: So ging Jürgen Klinsmann 1990 in Italien auf Torejagd für das DFB-Team © Imago

In der 2018er-Version prangt mittig auf der Brust wie hier bei Ilkay Gündogan das Weltmeister-Emblem und die Trikotnummer... © adidas

die sich auch komplett schnörkellos auf dem Rücken wiederfindet. Darüber ist der Spielername und der Aufdruck "Die Mannschaft" zu lesen. Doch vor allem die Schreibweise des Namens sorgt für Irritationen © adidas

Die Schriftart heißt "Samarony Lima" und ist inspiriert von sowjetischer Symbolik. Doch die eckigen Buchstaben erschweren die Lesbarkeit © adidas

OAAXLEA, DARKLER oder DRAHLEA? Der Twitteraccount "sportsfonts.com" präsentiert beispielsweise 20 verschiedene Lesarten von "Draxler". Übrigens: Alle von adidas ausgerüsteten Teams werden mit dieser Schriftart auf dem Rücken auflaufen © SPORT1-Grafik: adidas / twitter.com/sportsfonts_com

Adidas wehrt sich gegen die Vorwürfe: "Die Schrift fällt auf und wird so emotional diskutiert wie das Design eines jeden neuen Trikots an sich", erklärte der Ausrüster auf SPORT1-Anfrage © adidas

Die Schriftart wurde speziell für die WM-Trikots der von Adidas gesponserten Nation entwickelt und mit allen Verbänden sowie der FIFA abgestimmt. "Kritik aus anderen Ländern ist uns übrigens nicht bekannt", teilte das Unternehmen mit © adidas

Selbstverständlich gibt es für Werner und Co. auch die entsprechenden Präsentationsjacken zum neuen Trikot © adidas

Mats Hummels scheint mit dem neuen Outfit jedenfalls genauso zufrieden... © adidas

wie Toni Kroos, der gedanklich offenbar schon den WM-Titel in Russland ins Visier nimmt © SPORT1-Grafik: Davina Knigge/adidas/Imago/iStock

Bei der Mission Titelverteidigung sollen auch Thomas Müller (l.) und Mesut Özil wieder eine wichtige Rolle spielen © adidas

Auch beim klassisch schwarz-weißen Trikot für das Turnier in Russland lässt sich das DFB-Team von der erfolgreichen WM 1990 inspirieren © Credit: SPORT1-Grafik: Getty Images/Footy Headlines

Veränderungen im Vergleich zur letzten Version sind am Kragen, an den Ärmeln und dem Brustmuster zu erkennen. In der Mitte der Brust ist das Weltmeister-Emblem angebracht © adidas

Die Nummer auf der Vorderseite des Trikots ist nicht mehr auf, sondern unterhalb der Brust zu finden © adidas

"Ich kenne natürlich die Trikots von 1990, erkenne auch die Parallelen - und sehe deshalb Vielversprechendes für die WM", sagt Hummels © adidas

So sah das Original des Weltmeister-Trikots von 1990 aus. SPORT1 zeigt die DFB-Trikots im Wandel der Zeit © Getty Images

Beim Confederations Cup fiel die Arbeitskleidung der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw eher schlicht aus © adidas

Die drei Streifen, das Markenzeichen des Sponsors Adidas, wanderten von der Seite wieder auf die Schultern © adidas

Vorgestellt wurde das Jersey in einer Street-Location. Weit weg von der glamourösen Welt des Profifußballs, hin zum Ursprung des Spiels, wo auch Mesut Özil seine ersten Schritte als Kicker machte © adidas

So konnte man auch das Trikot beschreiben: Schlicht, auf das Wesentliche bedacht und mit "Straßen- und Skateboard-Elementen" bestückt © adidas

In Paris stellte das DFB-Team vor der EM 2016 sein Auswärtstrikot vor. Per Mertesacker wurde umringt von jungen Kickern aus Deutschland, die in den neuen Zwirn der DFB-Elf schlüpfen durften © Getty Images

Die "Away Shirts" waren dunkelgrau und hatten gewebte Querstreifen. Die Ärmel waren olivgrün abgesetzt, die drei Streifen waren jeweils seitlich angebracht und wie Nummer und Name weiß © Getty Images

Beim Heimtrikot wurde auf bunte Spielereien fast gänzlich verzichtet. Schlicht und überwiegend in Weiß gehalten war der Dress - so wie schon bei den WM-Titeln 1954 und 1974. Für einen erneuten großen Titel reichte es in Frankreich nicht, im Halbfinale war gegen den Gastgeber Endstation © Getty Images

Auch bei der EM 2012 trugen die Nationalspieler das Trikot mit den dezenten Diagonalstreifen in Schwarz-Rot-Gold bis ins Halbfinale © Getty Images

2010 bei der WM in Südafrika war das DFB-Team ebenfalls fast ganz in Weiß unterwegs. Ein Längsstreifen und das schwarz eingefasste DFB-Logo waren kleine Farbtupfer © Getty Images

Das Alternativtrikot, mit dem Deutschland den dritten Platz erklomm, war dagegen komplett in Schwarz gehalten © Getty Images

2008 bei der EM prangte ein schwarzer Querbalken auf der Brust von Michael Ballack und Co. © Getty Images

Bei der Heim-WM 2006 liefen der junge Lukas Podolski und seine Kollegen im weißen Trikot auf - mit geschwungenen Linien an den Seiten in den Nationalfarben © Getty Images

Zur Erinnerung: Bei der EM 2004 waren die Ärmel der DFB-Kicker noch schwarz eingefärbt. Glück brachte das nicht, nach der Vorrunde war Schluss © Getty Images

Fast komplett in Weiß kämpfte sich Deutschland unter Rudi Völler bei der WM 2002 in Japan und Südkorea bis ins Finale. Dort gab es aber eine bittere Niederlage gegen Brasilien © Getty Images

2000 erreichte die Nationalmannschaft bei der EM einen Tiefpunkt. Mit nur einem Zähler ging es nach der Vorrunde nach Hause. Lothar Matthäus trug beim letzten Auftritt für das DFB-Team Weiß mit grauen Ärmeln © Getty Images

Das Ausweichtrikot war seinerzeit in einem dunklen Grün gehalten. Geschmackssache... © Getty Images

Bei der WM 1998 in Frankreich agierte das Nationalteam mit einem Brustring in Schwarz-Rot-Gold © Getty Images

Oliver Bierhoff schoss sich bei der EM 1996 mit seinem Golden Goal in die Geschichtsbücher. Das deutsche Trikot zierte dabei lediglich das schwarz eingefasste Logo © Getty Images

Andreas Brehme machte sich 1990 mit seinem Elfmeter im WM-Finale gegen Argentinien unsterblich. Beim dritten WM-Titel kennzeichneten das Trikot Linien in Schwarz-Rot-Gold, die von der Schulter über die Brust verliefen © Getty Images

Die Trikots der Europameister von 1980 hatten einen schwarzen Kragen - das war es dann aber auch schon mit Design-Elementen © Getty Images

Franz Beckenbauer nahm bei der Heim-WM 1974 den WM-Pokal noch im schlichten weißen Shirt mit schwarzem Kragen in Empfang © Getty Images

Schwarz und Weiß - diese Kombination führte auch 1972 zum Erfolg. Deutschland wurde zum ersten Mal Europameister © Getty Images