Werder Bremen: Zukunft von Kohfeldt ungewiss - Hoffenheim lauert

Hoffenheim lauert auf Kohfeldt

Wie SPORT1 weiß, haben die Verantwortlichen der TSG Hoffenheim gesteigertes Interesse daran, Kohfeldt als Nachfolger des entlassenen Alfred Schreuder in den Kraichgau zu holen. Die Entwicklung in Bremen wird genau beobachtet. Sollte Kohfeldt zu haben sein, steht die TSG parat.

Baumann glaubt an Kohfeldt-Verbleib

Baumann ist aber weiter zuversichtlich und geht davon aus, dass sein Trainer auch in der nächsten Saison auf der Werder-Bank Platz nehmen wird.



"Wir haben Florian immer das Vertrauen ausgesprochen und das auch in schwierigen Phasen öffentlich dokumentiert. Fast alle haben uns gesagt, wir werden das so nicht schaffen, wir brauchen einen neuen Impuls, einen neuen Trainer", sagte Baumann nach der Rettung am Montag in den Katakomben der Voith-Arena in Heidenheim. "Aber Florian hat gezeigt, dass er auch solche Situationen meistern kann."