Golf: Bryson DeChambeau verblüfft mit Mega-Muskeln erneut

Kaum eine Anekdote erklärt so gut wie diese, warum der Typ so schräg ist. Wenn Bryson DeChambeau Autogramme verteilt, dann sind sie kaum bis gar nicht zu lesen.

Wie der 26-Jährige, der am Wochenende die Rocket Mortgage Classic in Detroit gewonnen, gerade auch auf dem besten Weg ist, seinen Sport neu zu erfinden. Wieder einmal. Und optisch diesmal noch unmittelbarer für jedermann sichtbar.

Der zuvor schlank daherkommende Kalifornier wandelt nach eisenhartem Hanteltraining und literweise Eiweiß-Shakes auf den Spuren von Hulk, wie DeChambeaus in Anlehnung an den grünen Comic-Helden mit den überdimensionalen Muskelpaketen wegen seiner neuen Figur inzwischen genannt wird.

DeChambeau mit Muckis und Hirn

"Es ist ein wenig emotional für mich, weil ich etwas anderes gemacht habe", sagt DeChambeau, der in Detroit für seinen sechsten Sieg auf der US-Tour ein Preisgeld von 1,31 Millionen Dollar kassierte. "Ich habe meinen Körper verändert, meine Einstellung im Spiel geändert. Ich konnte den Sieg erringen, während ich einen völlig anderen Golfstil spielte. Irgendwie war ich heute in meiner eigenen Welt."

Dabei war der "neue Popeye" das ja schon immer. Niemand auf der PGA-Tour drischt den Ball vom Abschlag so weit aufs Fairway wie DeChambeau - mit Schwungtempo von 300 km/h manchmal über die 350-Meter-Marke hinaus, so dass selbst Weltstars wie Tiger Woods oder Rory McIlroy nur ehrfurchtsvoll hinterherschauen.

Als Schüler Physikbuch abgeschrieben

2016 war er noch ein No Name, doch seit seinem Start auf der PGA-Tour 2017 setzt DeChambeau bisherige Maßstäbe außer Kraft.

In der Highschool hatte sich DeChambeau einmal ein Physikbuch mit 180 Seiten aus der Bibliothek ausgeliehen - nur um es danach in Gänze abzuschreiben.

"Meine Eltern hätten es mir ja kaufen können, aber sie hatten einfach schon so viel für mein Golf getan, dass ich sie nicht nach einem Buch für 200 Dollar fragen wollte. Außerdem habe ich durch das Abschreiben die Dinge viel intensiver verstanden", so seine lapidare Begründung dazu.

Zirkel für Fahne, Salzwasser für Bälle

Als Teenager liest er die Fachlektüre The Golfing Machine und Vector Putting von H. A. Templeton und beschließt, einen eigenen Golfschwung zu entwickeln, den er "zero shifting motion" nennt.

Inzwischen hat der Technik-Freak, der anders als ­alle seiner Kollegen relativ geradlinig vor- und ­zurückschwingt, derart umfassend an seinem Arbeitsgerät herumgetüftelt, dass alle Schäfte seiner Eisen dieselbe Länge aufweisen - einzigartig in der Welt der Golfprofis.

Besessen - und Tiger Woods zum Vorbild

So wie sein großes Vorbild Woods. "Ich glaube, Tiger ist derjenige, der dem kompletten Golf-Verständnis bisher am ­allernächsten gekommen ist", so DeChambeau. "Er war am nächsten dran, wenn es darum geht, wirklich jede ­Situation in der Welt des Golfsports zu verstehen."