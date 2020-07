Basketball: Serbien-Star Milica Dabovic - Sex-Weigerung folgte Rauswurf

Milica Dabovic (r.) gewann bei Olympia 2016 in Rio die Bronzemedaille mit Serbien © Imago

Das hatte für Dabovic schwerwiegende Folgen. "Sie haben mich drei Monate später rausgeschmissen. Und für diesen Zeitraum wurde ich nicht einmal mehr bezahlt", fügte die ehemalige Star-Basketballerin an, die ihre Nation 2015 in Budapest zum Europameister-Titel führte und ein Jahr darauf bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Bronzemedaille gewann.