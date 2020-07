DAZN entschuldigt sich für Probleme bei Heidenheim - Werder Bremen

Das Übertragungsbild war am Montagabend nicht immer einwandfrei © Getty Images

Viele Fans von Werder Bremen schauten am Montagabend buchstäblich in die Röhre.

Die Übertragung des Relegation-Rückspiels gegen den 1. FC Heidenheim von Streamingdienst DAZN hatte immer wieder Störungen oder sogar größere Aussetzer, sodass einige Fans offenbar sogar den Führungstreffer in der dritten Minute verpassten - und sich dementsprechend wütend in den sozialen Medien äußerten.

In einigen Fußballkneipen wie dem Stadion an der Schleißheimer Straße in München wurde kurzfristig auf Amazon Prime Video zurückgegriffen, um den Abend zu retten.