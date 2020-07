MLB: Saisonstart am 23. Juli Washington Nationals - New York Yankees

Mit der Partie zwischen den Washington Nationals und den New York Yankees startet die amerikanische Baseball-Liga am 23. Juli in eine stark verkürzte Saison.

Die Saison in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB startet am 23. Juli mit dem Duell zwischen Titelverteidiger Washington Nationals und den New York Yankees. Zudem wird an diesem Tag die Begegnung zwischen den Los Angeles Dodgers und den San Francisco Giants ausgetragen. Der restlichen Teams absolvieren am 24. Juli den Saisonauftakt.

Verkürzter Spielplan

Um die Anzahl an Reisen so gering wie möglich zu halten, tritt jedes Team insgesamt zehn Mal gegen die vier Teams aus der eigenen Division an. Die verbleibenden 20 Spiele werden gegen Mannschaften aus anderen Divisionen absolviert, die geografisch am günstigsten liegen.

Ein Deutscher mischt die MLB auf! Max Kepler bestreitet bei den Minnesota Twins seine bisher mit Abstand beste Saison in der besten Baseball-Liga der Welt - und hat nach 85 Spielen bereits 23 Homeruns auf dem Konto © Getty Images

Jüngst brach er den 68 Jahre alten "Europarekord" für die meisten Homeruns in einer Saison gebrochen. Beim 4:3-Auswärtssieg bei den Texas Rangers schlug er seinen Homerun Nummer 33 © Getty Images

Kepler übertraf die Marke des in Schottland geborenen und mit zwei Jahren in die USA ausgewanderten Bobby Thomson, der 1951 32 Bälle aus den Stadien gejagt hatte. SPORT1 zeigt, wie dem Berliner der Aufstieg zum MLB-Star gelang © Getty Images

Kepler wurde am 10. Februar 1993 in der deutschen Hauptstadt geboren und ist Sohn einer US-Amerikanerin sowie eines Polen. Er hat eine jüngere Schwester und ging in der Hauptstadt gemeinsam mit dem heutigen Fußball-Profi John-Anthony Brooks zur Schule © Getty Images

An der deutsch-amerikanischen John-F.-Kennedy-Schule erlernte er im Alter von sechs Jahren Baseball und sammelte auch erste Erfahrungen in Baseball-Teams. Nebenbei spielte er aber auch noch Tennis und probierte weitere Sportarten aus © Getty Images

Bereits 2007 rief der damals 14-Jährige die Talentspäher aus der MLB auf den Plan. Beim Länderpokal in Bonn bestätigte ihm ein Scout der Minnesota Twins das Interesse aus der MLB: "Du bist ein interessanter Spieler. Wir werden dich in Zukunft beobachten" © Getty Images

Ein Jahr später zog es das deutsche Top-Talent ins Internat der Regensburg Legionäre, wo er relativ früh bereits in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam. Insgesamt bestritt er 61 Einsätze, 21 in der ersten, 40 in der zweiten Mannschaft © dpa Picture-Alliance

2009 unterschrieb Kepler, der insgesamt 16 Angebote aus der MLB hatte, bei den Minnesota Twins. Allein für die Unterschrift erhielt er einen Bonus von 800.000 US-Dollar - bis 2013 war es die höchste Summe, die ein Spieler außerhalb der USA und Lateinamerikas erhielt. "Ich will den Sprung in die MLB schaffen", kündigte er damals bereits an © dpa

Ab August 2009 lebte Kepler dann in Fort Myers, Florida, wo er die High School besuchte und gleichzeitig bei den GCL Twins seine ersten Schritte in den USA machte. Ein Jahr später wechselte er zu einem anderen Twins-Farmteam und wurde in Deutschland mit den Regensburg Legionären Meister. Allerdings spielte Kepler nur fünf Spiele in den Playoffs, steuerte dort aber drei Runs bei © Getty Images

Im folgenden Jahr konnte er sich weiter steigern und verbuchte in 59 Partien zehn Homeruns. Ursprünglich wollte Kepler bereits 2014 in die MLB, aber unter anderem verhinderte eine Ellenbogenverletzung 2013 diesen Plan. Der Deutsche sammelte stattdessen weitere Spielpraxis in verschiedenen Minor-League-Teams der Twins © Getty Images

2014 kam Kepler zwar in der Saisonvorbereitung für die Twins zum Einsatz, musste aber anschließend wieder in ein Farmteam. 2015 zeigte er sein gewaltiges Potenzial, als er bei den Chattanooga Lookouts den Meistertitel holte und zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt wurde. Obendrein wurde er noch zum besten Nachwuchsspieler der Twins gekürt © Getty Images

Am 22. September 2015 wurde der gebürtige Berliner erstmals ins MLB-Team der Twins berufen, wo er fünf Tage später sein Debüt feierte. Am 4. Oktober gelang ihm gegen die Kansas City Royals sein erster Hit. Insgesamt kam Kepler auf drei Einsätze in seiner ersten MLB-Saison und wurde unter die 50 größten Talente der MLB eingestuft © Getty Images

In der Folgesaison lief Kepler zunächst wieder für ein Farmteam auf, da ihn die Twins behutsam aufbauen wollten. Doch nach zwei Einsätzen wurde er als Ersatz für einen verletzten Spieler wieder hochgezogen. Nach neun Spielen ging es zurück ins Farmteam, bevor er nach 29 Spielen erneut zu den Twins durfte © Getty Images

Am 12. Juni 2016 war es schließlich soweit: Kepler schlug gegen die Boston Red Sox seinen ersten Homerun. Knapp einen Monat später gelang Kepler bereits sein erster Grand Slam, ein Homerun bei dem alle drei Bases besetzt sind. Am 1. August schaffte er gegen die Cleveland Indians erstmals drei Homeruns und vier Hits in einer Partie und wurde erstmals zum "Spieler der Woche" gekürt © Getty Images

In der Saison 2017 lief er erstmals komplett für die Twins auf und bestritt 147 Spiele. Dabei gelang ihm ein Batting Average von 0.243 - bedeutet, dass er über 24 Prozent aller Würfe mit dem Schläger traf © Getty Images

Die Twins erreichten mit Kepler sogar die MLB-Playoffs, scheiterten dort aber in der Wild Card Game mit 4:8 an den New York Yankees. Kepler gelang dabei ein Double im ersten Inning © Getty Images

In der Saison 2018 sollte dann endlich der große Durchbruch in der MLB folgen, doch bis auf einen neuen Homerun-Rekord (20) konnte Kepler seine Statistiken nicht aufbessern. Und die Twins verpassten die Playoffs © Getty Images

Über das Privatleben des deutschen MLB-Superstars ist wenig bekannt. Zwischenzeitlich war er mit US-Nationalspielerin Abby Dahlkemper liiert. Inzwischen ist die Beziehung aber Geschichte © Getty Images

Vor der Saison 2019 unterschrieb der Berliner zunächst einen Einjahresvertrag bei den Twins über 3,125 Millionen Dollar. Im Februar erhielt Kepler dann aber einen Fünfjahresvertrag über 35 Millionen Dollar. Damit liegt er auf Rang drei der bestverdienenden deutschen Sportler © Getty Images

Kepler honorierte den neuen Vertrag mit starken Leistungen und stieg in der bisherigen Saison zu einem der besten Outfielder in der Liga auf. Ende Mai wurde Kepler zum Spieler der Woche gewählt © Getty Images

Twins-Manager Rocco Baldelli lobte ihn, nachdem er gegen die Cleveland Indians zum zweiten Mal in seiner Karriere drei Homeruns schlug: "Nicht jeder hat das in seinem Repertoire. Nicht jeder Schlagmann ist so. Aber Max sieht den Ball so gut, dass es ihm die Fähigkeit verleiht, unterschiedliche Würfe zu schlagen - auch wenn er sie nicht erwartet. Er hat ein Händchen für gutes Timing" © Getty Images

Am 13. Juli stellte er sogar einen MLB-Rekord ein: Im Duell mit Trevor Bauer gelang Kepler sein fünfter Homerun in Folge gegen den Pitcher der Cleveland Indians - das hatten zuvor erst zwei andere MLB-Profis geschafft © Getty Images