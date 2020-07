WWE: Corona-Ausbruch noch schlimmer, angeblich 40 Fälle

Wie die meisten WWE-Damen nutzt sie die sozialen Medien aber auch gelegentlich, um ihre weiblichen Reize in Szene zu setzen - hier an der Seite von Wrestlerin Nikki Bella © instagram.com/reneeyoungwwe

Als bloßes Beiwerk sieht Young ihren Job nicht: "Wir haben ein Skript, aber man muss wissen, wovon man redet - und man muss das, was in der Show passiert so darstellen, dass es sich wahr und authentisch anfühlt. Sonst ist man draußen." © instagram.com/reneeyoungwwe

Plötzlich fehlte bei WWE der halbe Kader

In jedem der Fälle ist ungewiss, ob eine Infektion oder eine mit einem Verdachtsfall verbundene Vorsichtsmaßname der Grund ist, auch kreative Gründe können vereinzelt eine Rolle spielen, der Mystery-Charakter Wyatt etwa taucht ohnehin selten in den Wochenshows auf.

Keine Tests, keine Masken vor dem Ausbruch

WWE musste sich nach dem Ausbruch massive Kritik gefallen lassen, denn ihr vorheriger Umgang mit der Pandemie grenzte an völliger Ignoranz: Systematische Corona-Tests führte sie erst hinterher ein, auch gab es keine Maskenpflicht am Ort der Aufzeichnungen, auch nicht für die nicht unmittelbar an der Show beteiligten Personen.

Auch Champion von Konkurrent AEW betroffen

Der anschließende Ausbruch strafte die Promotion Lügen und zwang sie zum Kurswechsel: Inzwischen gibt es vor jeder Aufzeichnung Corona-Tests (die immer noch keine 100-prozentige Sicherheit bieten, denn auch negativ Getestete können schon Virusträger sein). Laut Sheet wurden schon an die 1500 Tests durchgeführt. Auch eine Maskenpflicht für die nicht unmittelbar am Ringgeschehen Beteiligten wurde eingeführt, mit Geldstrafen (500 bis 1000 Dollar) bei Verstößen.

WWE soll auf SummerSlam mit Fans gehofft haben

Übereinstimmenden Berichten zufolge hatte WWE eigentlich schon Planungen begonnen, schon im Juli wieder Veranstaltungen vor zahlendem Publikum auf die Beine zu stellen. Auch für den SummerSlam am 23. August war ein Umzug in eine Arena mit Fans in Florida im Gespräch - am eigentlich geplanten Veranstaltungsort Boston herrscht mindestens bis zum Ende des Sommers ein Großveranstaltungsverbot.