NFL: Patrick Mahomes unterschreibt Rekord-Vertrag über 10 Jahre

Der Quarterback des aktuellen Super-Bowl-Champions band sich bis 2031 an die Franchise, also für zusätzliche zehn Jahre. Wie ESPN -Reporter Adam Schefter twitterte, handelt es sich um den "wertvollsten Vertrag" der NFL-Geschichte. Über 400 Millionen Dollar soll er demnach insgesamt Wert sein.

Es handelt sich also um eine gigantische Gehaltserhöhung für Mahomes, der bislang nur über seinen Rookie-Vertrag verfügte. Wäre er mit diesem Vertrag in die Saison gegangen (seine vierte) hätte er laut Spotrac nur 825.000 Dollar Basisgehalt verdient. Per Option hätten Kansas den Vertrag noch um ein weiteres verlängern können. In der vorangegangenen Saison, in der Mahomes sein Team zum Super-Bowl-Sieg führte, bekam er sogar "nur" 645.000 Dollar.