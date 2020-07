Bundesliga: Florian Badstübner neuer Schiedsrichter

Florian Badstübner wird in der nächsten Saison seine ersten Bundesliga-Spiele leiten © Getty Images

Bei den Schiedsrichtern gibt es in der kommenden Saison personelle Veränderungen. Robert Kampka geht in die 2. Liga, ein neuer Mann übernimmt.

Nicht nur die Vereine stellen sich in der Sommerpause personell neu auf, auch bei den Schiedsrichtern gibt es Veränderungen.

So wird nach der Sommerpause ein neues Gesicht in der Bundesliga zu sehen sein. Florian Badstübner bekommt mit gerade mal 29 Jahren die Chance auf die ersten Einsätze in der höchsten deutschen Liga.