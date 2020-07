Formel 1: Helmut Marko, Wolff, Rosberg über das Ausfall-Festival in Spielberg

Beim ersten Formel-1-Rennen des Jahres scheiden elf Fahrzeuge aus. Red-Bull-Chefberater Helmut Marko liegt der Grund dafür an Teilen der Strecke.

Die Zuverlässigkeit ist ein Schlüssel zum WM-Titel in dieser Saison, bei der nicht sicher ist, wie viel Rennen am Ende gefahren werden. Darin sind sich sowohl Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff als auch Red Bull-Chefberater Helmut Marko einig.

Umso erstaunlicher war es, was beim ersten Saisonrennen am Sonntag am Red-Bull-Ring geschehen ist.