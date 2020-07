Neuer Call-of-Duty-Warzone-Leak: Die Konter-Drohne

Gibt es bald Duos und Squads in Call of Duty: Warzone? © Activision / SPORT1

Der Battle Royale Titel aus dem Call of Duty Universum wird stetig verändert. Nun soll ein Leak auf eine neue Art der Aufklärungsdrohne in Warzone hindeuten.

Lichter aus.

Kommt die Konter-Drohne bald als eigenes Item in Call of Duty Warzone?

Der Beschreibung nach verursacht die Killserie eine Verzerrung der Minimap aller lebenden Spieler in einem Match. Außerdem sollen Gegner, je näher sie an den Auslöser kommen, ihre HUD nicht mehr entziffern können. Also fehlt in einem Gefecht die Position der Ziele, der Teammates und der aktuelle Munitionsstatus.