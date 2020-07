Bundesliga: Hoffenheim an Würzburgs Trainer Michael Schiele interessiert

Offenbar sind die Hoffenheimer an dem Trainer der Würzburger Kickers interessiert. Mit den Kickers gelang Michael Schiele zuletzt der Aufstieg in die 2. Liga.

Michael Schiele, aktuell Trainer der Würzburger Kickers, verhalf dem Klub am Wochenende zum Zweitliga-Aufstieg und steht jetzt offenbar im engeren Kreis der Kandidaten für den neuen Chef-Trainerposten in Hoffenheim.

Nach Informationen des kickers soll Schiele den am 9. Juni beurlaubten Trainer Alfred Schreuder ersetzen. In der Zwischenzeit wurde Hoffenheim von einem Interims-Team um Matthias Kaltenbach geführt. Zur neuen Saison soll aber eine externe Lösung her.