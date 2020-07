Bianca Williams will Londoner Polizei wegen Rassismus verklagen

Die britische Sprinterin Bianca Williams hat eine Klage wegen Rassismus gegen die Londoner Polizei angekündigt. Die 26-Jährige, Sprint-Europameisterin mit der 4x100-m-Staffel, und ihr Partner, der portugiesische Sprinter Ricardo dos Santos, waren am Samstag in ihrem Auto von der Polizei in der britischen Hauptstadt gestoppt und durchsucht worden.