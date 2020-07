easyCredit BBL: Thomas Päch wird neuer Trainer bei RASTA Vechta

Thomas Päch war zuletzt in Bonn unter Vertrag © Imago

RASTA Vechta geht mit Thomas Päch als neuem Chefcoach in die Saison 2020/21 der easyCredit BBL. Der 37-Jährige folgt auf Pedro Calles, den es nach dem Finalturnier in München zu den Hamburg Towers zog. Päch unterschreibt einen Zweijahresvertrag in Vechta.