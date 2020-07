Mit Pferdestärken - Team Liquid steigt in Rocket League ein!

Team Liquid startet in Rocket League durch © Team Liquid

Zuletzt haben sich einige eSports-Organisationen aus dem Autoball-Simulator mit Fluggarantie verabschiedet, nun nutzt ein großer Name die Gunst der Stunde.

Wenn Mäuse zu Pferden werden

Stationiert wird die Rocket League Abteilung in der Niederlande sein, ein erster Ankündigungstrailer lässt eine aus anderen Titeln bekannte Rivalität direkt wieder aufflammen.

In den Farben von mousesports konnten fruity und Co. bei der RLCS Season 9 - Europe den 3. Platz erreichen. In den vergangenen zwei Wochen führten sie ihr Team unter dem Namen "Ex-Mouz" ohne Führung weiter. Lange mussten sie nicht auf ein neues Engagement warten.