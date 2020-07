Tennis: Nadal-Bezwinger Robin Söderling gesteht Selbstmord-Gedanken

Robin Söderling schreibt mit einem Sieg über Rafael Nadal Tennis-Geschichte. Aber er leidet auch so sehr unter Krankheit und Druck, dass er an Selbstmord denkt.

Mit seinem Sieg im Achtelfinale von Paris 2009 gegen Rafael Nadel hat sich Robin Söderling in die Geschichte es Tennis eingetragen.

Und dennoch hat Söderling als Profi eine unglaublich schwere Zeit durchlebt. Er war so verzweifelt, dass er manchmal sogar an Selbstmord dachte.

Söderling: "Warf mich heulend ins Bett"

"Ich kam im Hotel an und warf mich heulend ins Bett", erinnert er sich im Interview mit Radio of Sweden. Irgendwann konnte er nicht einmal mehr zu Matches anzutreten: "Ich hätte nicht einmal gekonnt, wenn sie mir eine Waffe an die Schläfe gehalten hätten."