FC Bayern: David Alaba angeblich auf dem Weg zu Inter Mailand

Nach wie vor ist die Zukunft des Bayern-Verteidigers offen. Auch wenn Hansi Flick mit allen Mitteln um seinen Abwehrchef kämpft, steht eine Verlängerung weiter in den Sternen.

"Soweit ich weiß, wird Alaba gehen, und ich glaube, Inter hat da bereits etwas Wichtiges abgeschlossen", sagte Reggiani, der in den vergangenen Jahren in verschiedensten Positionen im italienischen Fußball tätig war, in einem Interview mit calciomercato.