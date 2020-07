DEL-Saison 2020/21 startet wegen Corona im November - Playoffs kürzer?

Der Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL, ausgewählte Spiele LIVE im TV auf SPORT1 ) wird um mindestens sechs Wochen nach hinten verschoben. Statt wie zunächst geplant am 18. September zu beginnen, "gibt es nun einen Umlaufbeschluss für einen Saisonstart nicht vor dem 1. November", bestätigte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke der Fachzeitschrift Eishockey News .

"Es soll in dieser Woche von den Klubs endgültig entschieden werden. Wir hatten eigentlich geplant, noch zwei, drei Wochen länger zu warten. Aber den Klubs war die negative Planungssicherheit mit einem verschobenen Saisonstart jetzt lieber, weil sich die Sachlage auch verdichtet hat", sagte Tripcke.

Hintergrund der Entscheidung ist das weiterhin bestehende bundesweite Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober. Allerdings steht für den 5. bis 8. November der traditionelle Deutschland-Cup in Krefeld auf dem Plan, so dass ein DEL-Start erst in der zweiten November-Woche denkbar ist.