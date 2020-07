Formel 1: Kolumne von Peter Kohl zum Österreich-GP über Norris, Hamilton

Norris kalt wie eine Hundeschnauze

Über die Formel 4, die Formel Renault, die europäische F3, in der er 2017 den Titel gewinnt, gelangt er in das Förderprogramm von McLaren. 2018 wird er Vizemeister in der F2, 2019 steigt er in die Formel 1 auf. Seine ersten Punkte holt er bereits in seinem zweiten Rennen in Bahrain als Sechster und sorgt damit für ein Raunen unter den Experten. Am Ende der Saison wird er Gesamtelfter.