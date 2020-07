Bundesliga: Jürgen Klinsmann räumt Fehler ein nach Abgang bei Hertha BSC

Nach seinem umstrittenen Abgang bei Hertha BSC hat sich Jürgen Klinsmann nun erstmals wieder in der Öffentlichkeit zu seinem Kurz-Intermezzo beim Hauptstadt-Klub geäußert.

Der Ex-Bundestrainer attackierte in einem ausführlichen Protokoll über seine Zeit in Berlin, das die Sport Bild veröffentlicht hatte, vor allem Manager Michael Preetz ("jahrelange katastrophale Versäumnisse") © Imago

Das hat es im deutschen Fußball so noch nie gegeben! In einer Generalabrechnung hat Jürgen Klinsmann die Verhältnisse bei seinem ehemaligen Arbeitgeber Hertha BSC angeprangert © Imago

In einem Interview mit der Deutschen-Presse-Agentur anlässlich des 30. Jahrestages des WM-Triumphes der Fußball-Nationalmannschaft 1990 sprach der ehemalige Nationaltrainer auch über seine Zeit bei der Hertha - und räumte einige Fehler ein.

Klinsmann: "Es tut mir sehr leid"

Nachdem Hertha in der Winterpause noch knapp 80 Millionen Euro in Neuzugänge investiert hatte, trat Klinsmann nach nur elf Wochen als Cheftrainer überraschend von all seinen Posten zurück. Grund dafür waren wohl verschiedene Vorstellungen zwischen ihm und der Vereinsführung bezüglich seiner Rolle im Verein.