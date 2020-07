FC Bayern: Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt kritisiert Pep Guardiola

"Es war so, dass ich mir das nicht gefallen lassen konnte, dass ein junger Trainer - der sehr erfolgreich war und der wahrscheinlich einer der ganz, ganz Großen ist - sich in die medizinischen Belange eingemischt hat und alles besser wusste als ich", schimpfte der ehemalige Mannschaftsarzt des FC Bayern bei BR24 .

Er bezeichnete die Ära Guardiola in seiner eigenen Karriere als "schwarzen Fleck". Dennoch betonte der 77-Jährige, dass sich er und der Star-Coach mittlerweile nicht mehr böse sind.

Nach 23 Jahren im Dienst macht Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt Schluss als Teamarzt beim DFB-Team. Dies habe er Oliver Bierhoff und Jogi Löw mitgeteilt, sagt der 75-Jährige am Freitag. SPORT1 blickt zurück auf die legendäre Karriere von "Mull" © Getty Images

Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in seinem Element. 1942 wird er als Sohn einer Pastorenfamilie in Niedersachsen geboren. Nach dem Medizinstudium und der Promotion arbeitet er zunächst in Berlin und findet dann als Mannschaftsarzt den Weg zum Fußball. Aber nicht bei den Bayern, sondern bei Hertha BSC, wo er von 1975 bis 1977 tätig ist © Imago

1977 zieht Müller-Wohlfahrt nach München und wird Teamarzt des FC Bayern. Gemeinsam mit Manager Uli Hoeneß (M.) ist er über Jahrzehnte eine Konstante auf der Bayern-Bank © Imago

Müller-Wohlfahrt bei der Arbeit: Ein angeschlagener Paul Breitner muss behandelt werden. Über die Jahre erarbeitet sich der Mediziner einen ausgezeichneten Ruf. Lothar Matthäus spricht von "Radarfingern”, Boris Becker vergleicht seine Arbeit mit einem "seelischen Wannenbad” © Imago

Grund zu feiern gibt es für Müller-Wohlfahrt bei den Bayern über die Jahre immer wieder: Hier begießt Paul Breitner einen Pokalsieg. Müller-Wohlfahrt, von den Spielern "Mull" genannt, ist mit von der Partie © Imago

Auch das gehört zum Job: Müller-Wohlfahrt verteilt nach einem Bayern-Spiel in der Kabine Erfrischungsgetränke © Imago

Der Müller-Wohlfahrt-Clan mit Tochter Maren, Ehefrau Karin, Sohn Kilian und Hans-Wilhelm. Kilian arbeitet inzwischen ebenfalls als Mediziner und ist seit Januar 2015 auch für den FC Bayern tätig © Imago

Über die Jahre baut sich Müller-Wohlfahrt einen Ruf als Wunderheiler auf. Er nutzt seine Popularität unter anderem für die Veröffentlichung eigener Produktlinien wie der Schmerzsalbe "Doc" © Imago

Seit 1995 war Müller-Wohlfahrt auch Teamarzt der deutschen Nationalmannschaft. Gleich bei seinem ersten großen Turnier 1996 wird Deutschland mit ihm in England Europameister. Hier kümmert sich Müller-Wohlfahrt im Gruppenspiel gegen Italien um Malocher Dieter Eilts © Getty Images

Auch die erfolglose Phase unter Erich Ribbeck von 1998 bis 2000 erlebt Müller-Wohlfahrt mit © Getty Images

1999 rückt Tochter Maren in den Blickpunkt der Medien: Lothar Matthäus bändelt mit ihr an. Die Beziehung der beiden dauert zwei Jahre an © Getty Images

Müller-Wohlfahrt und seine Frau Karin sind bei Gala-Abenden gern gesehene Gäste, so wie hier bei der Bambi-Verleihung 2005 © Getty Images

Auch als Autor ist der nimmermüde Arzt im Einsatz. 2007 veröffentlicht er gemeinsam mit Oliver Schmidtlein das Buch "Besser trainieren!" © Getty Images

Der nächste große Schritt: Am 8. Mai 2008 eröffnet Müller-Wohlfahrt in München das MW Zentrum für Orthopädie und Sport, an dem auch Mäzen Dietmar Hopp finanziell beteiligt ist © Getty Images

Die Münchner Prominenz lässt sich zur Eröffnungsfeier nicht zweimal bitten: Oliver Kahn kommt ebenso wie der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber mit Ehefrau Karin © Getty Images

Auch Ex-Schwimmerin und -Patientin Franziska van Almsick ist zugegen © Getty Images

Bei den Bayern läuft es jedoch nicht rund. Zur Saison 2008/2009 ist Jürgen Klinsmann Chefcoach in München. Müller-Wohlfahrt überwirft sich mit dem Schwaben und tritt schließlich sogar zurück © Getty Images

Kaum ist Klinsmann wegen Erfolglosigkeit Geschichte, kehrt "Mull" wieder zurück. Mit Louis van Gaal läuft die Zusammenarbeit harmonischer ab © Getty Images

Im August 2012 feiert der FC Bayern den 70. Geburtstag seines langjährigen Arztes im großen Stil © Getty Images

Während andere in dem Alter ihre Rente genießen, rettet Müller-Wohlfahrt Olympia-Träume: Für Alpin-Ass Felix Neureuther steht die Teilnahme an den Winterspielen in Sotschi nach einem Autounfall auf der Kippe. Seine Anlaufstation? Natürlich Müller-Wohlfahrt. Wenig später geht es für den Slalom-Spezialisten doch noch nach Russland © Getty Images

Aber nicht nur die deutsche Sportprominenz schaut im MW Zentrum vorbei: Auch NBA-Star Kobe Bryant lässt sich in München behandeln © Getty Images

Genauso wie der schnellste Mensch der Welt, Usain Bolt. Für den Jamaikaner ist Müller-Wohlfahrt "der beste Arzt der Welt" © Getty Images

Selbst U2-Frontmann Bono tritt den Weg nach Bayern an, als eine Tour wegen gesundheitlicher Probleme auszufallen droht © Getty Images

Den Alltag machen allerdings die Bayern-Stars wie Franck Ribery aus, mit dem Müller-Wohlfahrt hier frotzelt © Getty Images

Vor der WM 2014 ist Manuel Neuer die Schulter der Nation. Der Nationaltorwart kann seinen rechten Arm nach einer Verletzung aus dem Pokalfinale nur noch eingeschränkt bewegen. Kurzzeitig ist sogar die WM-Teilnahme fraglich. Müller-Wohlfahrt kriegt ihn wieder hin... © Getty Images

und wird als Teamarzt des DFB in Brasilien Weltmeister © Getty Images

Bei den Bayern kriselt es indes im Verhältnis zwischen Müller-Wohlfahrt und Trainer Pep Guardiola. Der Arzt macht den Trainer mitverantwortlich für die lange Verletzungspause von Thiago Alcantara (Foto). Guardiola habe bei der Genesung des Mittelfeldspielers zu sehr aufs Tempo gedrückt © Imago

Nach einem 1:3 im Champions-League-Viertelfinalhinspiel gegen Porto soll der medizinische Stab mitverantwortlich gemacht worden sein. Für Müller-Wohlfahrt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt: Gemeinsam mit einigen Mitarbeitern tritt er am Abend des 16. April als Mannschaftsarzt des FC Bayern zurück © Getty Images

Nach seinem Aus bei Bayern erhebt der Arzt schwere Vorwürfe gegen Pep Guardiola. Unter anderem habe der Spanier ihn "in meinem Ehrgefühl" verletzt. Er halte Guardiola für einen Menschen "mit schwachem Selbstbewusstsein", ätzt "Mull" in Richtung des Bayern-Trainers © Getty Images

Doch beim DFB genießt die Koryphäe der Sportmedizin weiter das Vertrauen und begleitet das Team zur EM 2016 in Frankreich © Getty Images

Im November 2017, Erzfeind Pep Guardiola ist inzwischen Trainer bei Manchester City, kehrt Müller-Wohlfahrt zum FC Bayern an die Säbener Straße zurück. Gemeinsam mit drei weiteren Ärzten bildet er das Ärzteteam beim Rekordmeister. Vor allem durch das Bestreben von Uli Hoeneß kehrt "Mull" an die Säbener Straße zurück © Getty Images

Während seiner Abstinenz beim Rekordmeister haben einige Bayern-Profis, wie zum Beispiel Arjen Robben, weiterhin Müller-Wohlfahrt als behandelnden Arzt aufgesucht © Getty Images

Bei der WM 2018 absolviert er seinen letzten Einsatz als DFB-Teamarzt. Vor allem sein Einsatz nach dem Nasenbluten von Sebastian Rudy bleibt in Erinnerung. Mit dem Vorrunden-Aus endet auch die Zeit von Müller-Wohlfahrt beim DFB - nach 23 Jahren © Getty Images