Bundesliga: Oliver Mintzlaff kontert Frankfurt-Vorstand Axel Hellmann

Nach herber Kritik an der Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital bei RB Leipzig kontert Geschäftsführer Oliver Mintzlaff Eintracht-Vorstand Axel Hellmann.

Grund für die Auseinandersetzung war eine umstrittene Umwandlung von 100 Millionen Euro Fremd- in Eigenkapital, die der Leipziger Klub Mitte Juni vorgenommen hatte. Die Aktion hatte in den Medien Aufsehen erregt und wurde teils als "Schuldenerlass oder Schenkung" betitelt. Und auch Hellman reihte sich ein in die Liste der Kritiker.