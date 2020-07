Paul Scholes: Manchester United hätte Erling Haaland holen müssen

Auch Manchester United war wohl an Erling Haaland interessiert. Klub-Ikone Paul Scholes versteht nicht, warum sich United vom BVB hat ausstechen lassen.

Erling Haaland gehörte in der abgelaufenen Saison zu den Shootingstars des internationalen Fußballs.

Der Norweger knipste erst für RB Salzburg regelmäßig und machte nach der Winterpause für Borussia Dortmund gleich so weiter.

"Als es das ganze Gerede über ihn (Haaland, Anm. d. Red. ) gab, hatte ich nicht viel von ihm gesehen. Aber als der deutsche Fußball zurückkam und ich ihn richtig beobachtete, dachte ich: Warum hat Manchester United nicht bezahlt, was auch immer man für ihn verlangte?", sagte United-Legende Paul Scholes dem Radiosender BBC Live 5.

Haaland mit genug Überzeugungsarbeit

Wieso kam es also nie zu einem abgeschlossenen Deal? Wieso konnte Borussia Dortmund die Engländer ausstechen? Genug Überzeugungsarbeit hatte Haaland in Salzburg schon geleistet, mit 28 Toren in 22 Spielen.