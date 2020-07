Formel 1: Kimi Räikkönen verliert Vorderrad - Strafe für Alfa Romeo

Beim ersten Formel-1-Rennen der neuen Saison in Spielberg verliert Kimi Räikkönen einen Reifen. Sein Team Alfa Romeo wird für die Aktion später bestraft.

Nach einem schwachen Qualifying fuhr Antonio Giovinazzi als Neunter zwar in die Punkte, für Routinier Kimi Räikkönen war das Rennen jedoch frühzeitig beendet - und wie! ( Rennkalender 2020 der Formel 1 )

In Runde 53, unmittelbar am Ende der zweiten Safety-Car-Phase, verlor der Finne bei Tempo 200 eines seiner Vorderräder. Vor der Zielkurve flog plötzlich das rechte Vorderrad durch die Luft. "Ich habe die komplette vordere rechte Ecke verloren", funkte der Iceman in Richtung Kommandostand.