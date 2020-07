FC Bayern München: Oberbürgermeister Dieter Reiter empfängt Doublesieger

Der FC Bayern gewann am Samstag zum 20. Mal den DFB-Pokal © Imago

Auch in Zeiten von Corona hält der FC Bayern am traditionellen Rathaus-Empfang fest - aber mit Einschränkungen. Die Party auf dem Marienplatz entfällt.

Ein paar Touristen schlenderten ahnungslos am Rathausbalkon vorbei, wo sonst vor 20.000 Fans die Titelsausen des Rekordmeisters steigen.

Am Sonntag flatterten dort Regenbogenfahnen im Wind, drinnen stießen die Triple-Jäger mit Oberbürgermeister Dieter Reiter auf den DFB-Pokalsieg an.

Reiter: "FC Bayern unser Aushängeschild in der ganzen Welt"

Ein paar wenige Passanten versuchten dennoch einen Blick in den Innenhof zu erhaschen, wo Reiter den Bayern-Tross nach dem 20. Pokalsieg und der 30. Meisterschaft der Vereinsgeschichte empfing.

"Es ist eine Sensation, was ihr in dieser Saison wieder zustande gebracht habt", würdigte Reiter die Triumphe des Rekordchampions. "Es ist schwer zu verbergen, dass der FC Bayern den deutschen Fußball dominiert." Der FC Bayern sei "unser Aushängeschild in der ganzen Welt", ergänzte Münchens OB.